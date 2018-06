Brüssel (AFP) In dem belgischen Klarissen-Kloster, in dem sich die Ex-Frau und Komplizin des Kindermörders Marc Dutroux aufhält, sind zwei Umschläge mit verdächtigtem weißem Pulver eingegangen. Die Sendungen seien am Montag und Dienstag im Kloster Malonne im Südosten von Belgien angekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Es werde geprüft, ob es sich bei dem Inhalt um Milzbrand-Erreger oder eine andere gefährliche Substanz handeln könnte. Unklar sei, ob es sich bei der Tat um einen Anschlag auf die Glaubensgemeinschaft oder auf die inzwischen freigelassene Michelle Martin handle, sagte ein Polizeisprecher dem Fernsehsender RTL.

