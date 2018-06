Frankfurt/Main (dpa) - Kursgewinne an den Börsen in Asien und den Vereinigten Staaten haben am Dienstag dem deutschen Aktienmarkt Auftrieb gegeben. Der Dax legte bis zur Mittagszeit um 0,62 Prozent auf 7306 Punkte zu.

Für den MDax mittelgroßer Werte ging es um 0,74 Prozent auf 11 399 Punkte nach oben. Der TecDax rückte um 0,76 Prozent auf 822 Punkte vor. Überraschend gute Einzelhandelsdaten aus den USA hätten für eine weltweit positive Tendenz an den Börsen gesorgt, sagte Stratege Stan Shamu vom Broker IG. Die ZEW-Konjunkturerwartungen hingegen hatten keinen Markteinfluss.

Favoriten im deutschen Leitindex waren die Aktien von Banken, die auch europaweit zu den größten Gewinnern zählten. Die Titel der Deutschen Bank stiegen an der Dax-Spitze um 2,73 Prozent und die der Commerzbank gewannen 2,14 Prozent.

Die Aktien der Deutschen Telekom büßten 0,22 Prozent ein. Die unklare Gemengelage rund um die Zukunft der Tochter T-Mobile USA belaste, sagte Analyst Jochen Reichert von Warburg Research. Dass Konkurrentin Telefonica Ende Oktober ihre deutsche Tochter O2 in Frankfurt an die Börse bringen will, hatte keinen Einfluss auf den Kursverlauf.

Autoaktien rückten vor allem nach dem Monatsbericht des Branchenverbands Acea in den Fokus. In der Europäischen Union schrumpften die Pkw-Neuzulassungen im September den zwölften Monat in Folge. In Deutschland ging die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 10,9 Prozent zurück. Die Anteilsscheine von BMW und Daimler gaben nach. Die Vorzüge von Volkswagen dagegen wurden von einer positiven Studie der französischen Bank Exane BNP gestützt und legten um 0,41 Prozent zu.