Stuttgart (AFP) Im Streit zwischen Bund und Ländern um die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung hat Baden-Württemberg einen neuen Anlauf für eine Einigung gestartet. Die grün-rote Landesregierung legte einen Plan vor, wie die Lasten des Förderprogramms auf Bund, Länder und Gemeinden verteilt werden können, wie das Wirtschafts- und das Umweltministerium in Stuttgart am Dienstag mitteilten. An der Frage der Kostenverteilung waren die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern im Juni gescheitert. Seitdem liegt das Vorhaben auf Eis.

