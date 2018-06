Maranello (SID) - Felipe Massa darf nach zuletzt ansteigender Formkurve noch ein weiteres Jahr bei Ferrari bleiben und wird auch 2013 der Teamkollege von Fernando Alonso sein. Die Scuderia gab am Dienstag die Vertragsverlängerung mit dem brasilianischen Formel-1-Piloten bekannt, der damit in sein achtes Jahr bei Ferrari gehen wird. Massa war 2006 von Sauber zu Ferrari gewechselt und war dort in seiner ersten Saison noch Teamkollege von Rekordweltmeister Michael Schumacher.

2008 hatte der 31 Jahre alte Brasilianer sich schon als Weltmeister gefühlt, ehe ihm Lewis Hamilton noch den Titel entriss. Nach seinem schlimmen Unfall 2009 in Budapest, bei dem er von einer 800 Gramm schweren Metallfeder am Kopf getroffen wurde, suchte er stets seine Form. Seine Ablösung bei Ferrari wurde mehrmals diskutiert, doch seit der Sommerpause ist Massa mit 56 Punkten der erfolgreichste Fahrer des gesamten Feldes hinter Weltmeister Sebastian Vettel (93) und damit sogar besser als Alonso (45).

Die BBC hatte am Montag berichtet, Vettel habe bei Ferrari bereits einen Vertrag ab 2014 unterschrieben. Vettel, dessen Team Red Bull und die Scuderia dementierten dies jedoch energisch.