Bern (SID) - Der frühere FIFA-Vizepräsident Mohamed Bin Hammam fordert Untersuchungen gegen den Präsident des Fußball-Weltverbandes, Joseph S. Blatter. "Während ich nicht mehr für den Fußball tätig sein darf, ist mein Gegenkandidat von 2011 noch immer im Amt. Aber es wird nichts untersucht. Ich kann das nicht verstehen", sagte der Katarer, nachdem der Internationale Sportgerichtshof (CAS) die von der FIFA ausgesprochene lebenslange Sperre gegen Bin Hammam aufgrund ungenügender Beweise aufgehoben hatte.

Inzwischen hat Bin Hammam Berufung gegen die verbliebene 90-tägige provisorische Sperre der FIFA Berufung eingelegt und den FIFA-Chefermittler Michael Garcia aufgefordert, nun auch gegen Blatter zu ermitteln. Der 63-Jährige behauptet, dass Blatter seine Macht benutze, um eine Untersuchung zu vermeiden und diese nur in Richtung Bin Hammam zu lenken. "In Wahrheit hält mein einstiger Gegner immer noch alle Karten in der Hand. Er ist daher in der Lage, die volle Leistung und das Gewicht des FIFA-Justizapparates gegen mich anzuwenden."

Bin Hammam schätze, "dass Herr Garcia einen schweren Job machen muss, aber warum sollte er nicht auch in die andere Richtung ermitteln? Wie kann es überhaupt noch faire und offene Wahlen bei der FIFA gegen den amtierenden Präsidenten geben?"

Bin Hammam soll zusammen mit dem mittlerweile zurückgetretenen Jack Warner (Trinidad/Tobago) bei einem Treffen der karibischen Fußball-Union CFU im Mai 2011 Stimmen für seine FIFA-Präsidentschaftskandidatur gekauft haben. Den Vorwurf hatte Bin Hammam, der auch von der asiatischen Konföderation (AFC) wegen Unregelmäßigkeiten bei AFC-Geschäften bis auf Weiteres suspendiert worden war, stets abgestritten.