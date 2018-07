Berlin (dpa) - Deutschland hat in der WM-Qualifikation den vierten Sieg im vierten Spiel verschenkt. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw kam gegen Schweden trotz beruhigenden 4:0-Vorsprungs nur zu einem 4:4 -Unentschieden. Im Berliner Olympiastadion erzielten Miroslav Klose, Per Mertesacker und Mesut Özil die Tore für den Spitzenreiter der Quali-Gruppe C. Für Schwedens Fußball-Auswahl trafen vor 72 369 Zuschauern Superstar Zlatan Ibrahimovic, Mikael Lustig, Johan Elmander und schließlich in der Nachspielzeit Rasmus Elm.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.