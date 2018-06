Berlin (dpa) - Die DFB-Elf trifft am Abend in der WM-Qualifikation auf Schweden. Bundestrainer Joachim Löw hofft auf den vierten Sieg im vierten Qualispiel. Die Startelf wird er im Vergleich zum 6:1-Sieg in Irland zumindest auf einer Position verändern. Kapitän Philipp Lahm verteidigt nach einer Sperre wieder rechts. Miroslav Klose wird vor dem Spiel im Berliner Olympiastadion mit einem Fairplay-Preis ausgezeichnet werden. Besonders im Auge behalten muss die deutsche Abwehr heute Abend Schwedens Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic.

