Frankfurt/Main (SID) - Innenverteidiger Gledson vom Fußball-Zweitligisten FSV Frankfurt ist erfolgreich am linken Meniskus operiert worden. Das gaben die Hessen am Dienstag bekannt. Der Eingriff wurde von Kniespezialist Dr. Ulrich Boenisch in Augsburg vorgenommen. Das Training wird der 33-Jährige Brasilianer aber erst in mehreren Wochen wieder aufnehmen können.

Derweil hat der zuletzt am Sprunggelenk verletzte Mittelfeldspieler Zafer Yelen wieder mit dem Training begonnen. Weiter verzichten müssen die Frankfurter hingegen auf Marcel Gaus (Schambeinentzündung) und Tufan Tosunoglu (Reha nach Quadrizepsmuskelriss).