Zinica (SID) - Die Stürmerstars Vedad Ibisevic und Edin Dzeko haben der Fußball-Nationalmannschaft Bosniens und Herzegowinas in der WM-Qualifikation den Weg zu einem souveränen Heimsieg über Litauen geebnet. Beim 3:0 (3:0) traf der Stuttgarter Ibisevic in der 29. Spielminute zur Führung, der Ex-Wolfsburger Dzeko von Manchester City erhöhte auf 2:0 (35.). Den dritten Treffer erzielte noch vor der Pause Regisseur Miralem Pjanic vom AS Rom (41.).

Bosnien führt in der Gruppe G vor den punktgleichen Griechen (je 10), die das Verfolgerduell in der Slowakei durch einen Treffer von Dimitri Salpingis (63.) 1:0 (0:0) gewannen.