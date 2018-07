Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt kann in der Begegnung gegen Hannover 96 am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) wieder auf Sebastian Rode setzten. Der Mittelfeldspieler hat nach einer akuten Mandelentzündung am Dienstag wieder das Training aufgenommen. Wegen der Krankheit hatte Rode seine Teilnahme an den EM-Play-off-Spielen der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen die Schweiz absagen müssen.