Kairo (SID) - Der ägyptische Fußball-Verband hat alle Ligaspiele auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Grund für die Maßnahme ist die fehlende Garantie des Innenministeriums, für ausreichende Sicherheitsmaßnahmen in den Stadien zu sorgen. Am 1. Februar dieses Jahres waren 74 Personen nach dem Spiel zwischen Al-Masry und Al-Ahly getötet worden. Seit der Stadionkatastrophe ruht in Ägypten der Spielbetrieb.

Nach Abpfiff des Spiels waren Hunderte Fans der Gastgeber auf den Platz gestürmt, bei der anschließenden Massenpanik waren Hunderte verletzt worden. In den Tagen nach der Katastrophe hatte es in Ägypten zudem zahlreiche Protestaktionen gegeben, bei denen weitere Menschen ums Leben kamen.