Magdeburg (SID) - Torhüter Gerrie Eijlers hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim Handball-Bundesligisten SC Magdeburg um zwei Jahre bis 2015 verlängert. Das teilte der SCM am Dienstag mit. Der 32-jährige Niederländer spielt seit 2009 an der Elbe.

"Gerrie hat maßgeblich zur sportlichen Entwicklung des Teams in den beiden letzten Jahren beigetragen. In der aktuellen Saison hat er zum Teil überragende Spiele gezeigt und der Mannschaft in schwierigen Situationen den notwendigen Rückhalt gegeben", sagte Trainer Frank Carstens.