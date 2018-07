Bogotá (AFP) Kolumbiens Regierung und die FARC-Guerilla wollen die zuletzt mehrfach verschobenen Friedensgespräche noch in dieser Woche in Oslo beginnen. Die Gesandten beider Seiten würden am Mittwoch zusammentreffen, hieß es am Dienstag in einer Erklärung der Regierung, die auch von der FARC unterzeichnet wurde. Das norwegische Außenministerium, das zusammen mit kubanischen Diplomaten bei den Gesprächen vermittelt, bestätigte den Beginn der mit Spannung erwarteten Verhandlungen.

