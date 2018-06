Mannheim (dpa) - Die Zuversicht deutscher Finanzexperten hat sich im Oktober angesichts gesunkener Konjunkturrisiken stärker als erwartet aufgehellt. Die ZEW-Konjunkturerwartungen stiegen um 6,7 Punkte auf minus 11,5 Zähler, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte.

Volkswirte hatten mit einem geringeren Anstieg auf minus 14,9 Punkte gerechnet. Dies ist der zweite Anstieg in Folge. Zuvor war der Indikator vier Monate in Serie gefallen. "Der gestiegene Saldo des Indikators zeigt, dass sich die konjunkturellen Risiken für Deutschland aus Sicht der Finanzmarktexperten etwas reduziert haben", begründete das ZEW die Entwicklung. Die Unsicherheit an den Finanzmärkten habe in den letzten Wochen abgenommen.

Die Beurteilung der aktuellen Lage fiel hingegen ungünstiger aus als im Vormonat. Der Indikator sank um 2,6 Punkte auf 10,0 Zähler. Hier hatten die Volkswirte einen Wert von 11,8 Punkten erwartet. Die Konjunkturerwartungen für die Eurozone haben sich indessen nur leicht aufgehellt. Der entsprechende Indikator stieg um 2,4 Punkte auf 1,4 Punkte. Der Indikator für die aktuelle Konjunkturlage fiel hingegen um 3,1 Punkte auf 79,4 Punkte.

