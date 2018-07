Kuala Lumpur (SID) - Des vor knapp einem Jahr tödlich verunglückten Motorrad-Piloten Marco Simoncelli wird am Donnerstag mit der Errichtung einer Gedenktafel gedacht. Drei Tage vor dem Großen Preis von Malaysia in Kuala Lumpur, bei dem der Italiener am 23. Oktober 2011 ums Leben gekommen war, sollen sich alle Fahrer an der Unfallstelle einfinden. "In Kurve elf werden wir eine bronzene Gedenktafel aufstellen, um an Marco zu erinnern", sagte Razlan Razali, Geschäftsführer der Rennstrecke.

Der 24-jährige Simoncelli, 250ccm-Weltmeister von 2008, war in der elften Kurve des MotoGP-Rennens gestürzt und anschließend von Colin Edwards (USA) und dem neunmaligen Weltmeister Valentino Rossi (Italien) überrollt worden.