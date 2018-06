Köln (SID) - Nachwuchs-Pilot Philipp Öttl aus Ainring wird in der kommenden Saison in der Motorrad-WM an den Start gehen. Der 16 Jahre alte Sohn des fünfmaligen Grand-Prix-Siegers Peter Öttl unterschrieb einen Vertrag beim TT-Motion-Events-Team in der Moto3-Serie. Das bestätigte der Rennstall am Dienstag, über die Laufzeit des Kontrakts wurde zunächst nichts bekannt.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich diese Chance bekomme", sagte Öttl: "Mit der Kalex-KTM kriege ich eine konkurrenzfähige Maschine." Öttl beendete die Saison 2012 im Red-Bull-Rookies-Cup als Vierter, 2009 wurde er Vize-Meister im ADAC-Junior-Cup.

Derzeit sind in der Moto3 neben WM-Spitzenreiter Sandro Cortese (Berkheim/KTM) auch Jonas Folger (Schwindegg/Kalex), Toni Finsterbusch (Krostitz/Honda) und Luca Amato (Bergisch-Gladbach/Kalex) als deutsche Piloten unterwegs. Cortese steigt 2013 in die Moto2 auf. Dort fährt derzeit Marcel Schrötter (Vilgertshofen/Bimota), in der Königsklasse MotoGP ist Moto2-Weltmeister Stefan Bradl(Zahling/Honda) am Start.