London (dpa) - Take-That-Star Gary Barlow (41) hat seine erste Solo-Tour seit 13 Jahren angekündigt. Auf dem Programm stehen ab kommendem Monat 16 Shows mit Songs seiner ganzen Karriere.

«Live spielen mag ich am liebsten», teilte Barlow auf seiner Webseite mit. «Im vergangenen Jahr zweimal in London aufzutreten war brillant und wir hatten eine tolle Zeit, also habe ich gedacht, ich gehe raus und schaue mir auch den Rest des Landes an.»

Die Tour startet am 13. November in Bournemouth und endet am 8. Januar in Belfast. Barlow tritt unter anderem in London, Manchester und Dublin auf.

Webseite Gary Barlow