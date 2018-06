FIFA eröffnet Verfahren gegen Schweiz-Trainer Hitzfeld

Zürich (dpa) - In der Affäre um den ausgestreckten Mittelfinger von Ottmar Hitzfeld hat die FIFA ein Disziplinarverfahren gegen den Trainer der Schweizer Nationalelf eröffnet. Das teilte der Fußball-Weltverband am Dienstag in Zürich mit. Hitzfeld habe nun eine Frist von zehn Tagen für seine Stellungnahme, hieß es in der FIFA-Erklärung. Hitzfeld hatte im WM-Qualifikationsspiel der Schweiz gegen Norwegen (1:1) am Freitag in Bern in Richtung des spanischen Schiedsrichters David Fernandez Borbalan den Stinkefinger gezeigt. Anschließend bedauerte der deutsche Coach die Geste, behauptete aber, diese habe nicht dem Referee, sondern ihm selbst gegolten.

Klose bekommt erneut Fairplay-Medaille - «Sollen Vorbilder sein»

Berlin (dpa) - Nationalstürmer Miroslav Klose ist erneut mit der Fairplay-Medaille des Deutschen Fußball-Bundes ausgezeichnet worden. Der Profi von Lazio Rom wurde für sein Verhalten im Ligaspiel der italienischen Meisterschaft gegen den SSC Neapel geehrt. Er hatte dabei sein Handspiel, das zum Tor geführt hatte, zugegeben. Der Treffer des 34-Jährigen zum 1:0 war daraufhin aberkannt worden. Schon 2005 war Klose mit dem Fairplay-Preis des DFB geehrt worden.

Ferrari verlängert Vertrag mit Massa bis 2013

Maranello (dpa) - Felipe Massa ist auch in der kommenden Saison der Teamkollege von Fernando Alonso bei Ferrari. Der italienische Formel-1-Rennstall bestätigte ie Verlängerung des Vertrags mit dem Brasilianer bis 2013. Massa fährt seit 2006 für die Scuderia. Nach einer schwachen ersten Saisonhälfte war über ein Aus für den 31-Jährigen spekuliert worden. Zuletzt hatte Massa jedoch mit guten Ergebnissen überzeugt. Am Montag hatte die BBC berichtet, nach der kommenden Saison müsse Massa sein Cockpit für Doppel-Weltmeister Sebastian Vettel räumen.

Görges und Beck in Luxemburg weiter - Brands gewinnt in Wien

Luxemburg (dpa) - Julia Görges und Annika Beck haben beim WTA-Turnier in Luxemburg das Achtelfinale erreicht. Görges hatte keine Probleme gegen die Spanierin Silvia Soler-Espinosa und siegte 6:2, 6:1. Qualifikantin Beck setzte sich mit 5:7, 7:6 (7:2), 6:2 gegen die Tschechin Barbora Zahlavova Strycova durch. Von den deutschen Herren erreichte Daniel Brands das Achtelfinale in Wien. Der Deggendorfer gewann 6:7 (5:7), 6:4, 6:3 gegen Ruben Bemelmans aus Belgien. In Moskau schied Michael Berrer als zweiter Profi aus dem deutschen Trio frühzeitig aus. Der Qualifikant aus Stuttgart verlor gegen den Niederländer Igor Sijsling mit 6:7 (7:9), 3:6.

FIS-Präsident Kasper sieht weiter Probleme für Olympia in Sotschi

Cavalese (dpa) - Die Vorbereitung der Olympischen Winterspiele in Sotschi 2014 machen dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) weiter Sorgen. Der Präsident des Weltskiverbandes FIS, Gian Franco Kasper, sagte beim Forum Nordicum der nordischen Skisportjournalisten im italienischen Cavalese, Sotschi gleiche nach wie vor einer Baustelle. «Auch die Sportstätten sind noch nicht fertig», erklärte Kasper nach einer IOC-Inspektion in der vergangenen Woche. So fehle im Skisprungstadion immer noch ein Sprungrichterturm. Er solle provisorisch bis zum Springer-Weltcup im Dezember errichtet werden und im Februar 2013 fertig sein.

Nadal bekräftigt: Australian Open Ziel für Rückkehr

London (dpa) - Rafael Nadal hat erneut die Australian Open Anfang 2013 als möglichen Termin für sein Comeback genannt. «Ich hatte gehofft, 2012 wieder die Nummer eins zu werden. Jetzt wäre ich froh, bei den Australian Open zurückkehren zu können und dann 100 Prozent fit zu sein», sagte der von langwierigen Kniebeschwerden geplagte spanische Tennis-Star am Montag (Ortszeit) dem US-Sender CNN. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 14. Januar.

Schenk fordert von UCI Transparenz über Armstrong-Zahlungen

Frankfurt (dpa) - Im Namen von Transparency International fordert Sylvia Schenk vom Welt-Radsportverband UCI Aufklärung über die von Lance Armstrong in der Vergangenheit gezahlten 125 000 Dollar. «Wann sind die Zahlungen eingegangen, wie wurden sie verbucht? Da muss der Verband Transparenz schaffen. Es gab in den Jahren immer wieder verschiedene Versionen der UCI dazu», erklärte die Sportbeauftragte der Anti-Korruptions-Organisation Transparency International und frühere Präsidentin des Bundes Deutscher Radfahrer. In der Klageschrift der US-Anti-Doping-Behörde gegen Armstrong wird die UCI kritisiert, Manipulationen des Ex-Profis Vorschub geleistet zu haben.