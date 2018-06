Roswell/Wien (dpa) - Felix Baumgartner beendet nach dem waghalsigen Stratosphärensprung seine Karriere als Extremsportler. «Es gibt nichts, was ich noch erreichen kann. Das war das größte Projekt meines Lebens», sagte der 43-jährige Österreicher der «Kronen Zeitung». Er sei froh, all die Jahre überlebt zu haben.

Baumgartner will künftig als Helikopter-Pilot arbeiten und ein Buch schreiben. Außerdem sind Talkshow-Auftritte in den USA geplant. Anfang kommender Woche geht es für den Salzburger noch zwei Tage nach New York bevor er wieder nach Europa kommt, bestätigte eine Sprecherin.

Baumgartner war am Sonntag aus 39 Kilometern Höhe Richtung Erde gesaust. Dabei durchbrach er als erster Mensch im freien Fall die Schallmauer.

Homepage des Projekts