Köln (SID) - Titelverteidiger und Rekord-Champion Timo Boll führt das 13-köpfige Aufgebot des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) für die Europameisterschaften im dänischen Herning (17. bis 21. Oktober) an. Neben Boll setzt Herren-Bundestrainer Jörg Roßkopf vor allem auf den zweifachen Olympiadritten Dimitrj Ovtcharov (Orenburg). Der Russland-Legionär wurde zudem als Einziger für das Doppel gemeldet. Er tritt an der Seite von Wladimir Samsonow (Weißrussland) an.

Bei den Damen wird das von Bundestrainerin Jie Schöpp nominierte Aufgebot von Vize-Europameisterin Irene Ivancan (Berlin) und der deutschen Meisterin Jiaduo Wu (Kroppach) angeführt.

In Herning wird erstmals kein Teamwettbewerb ausgetragen, es gibt nur Einzel- und Doppelwettbewerbe. Erst bei der EM 2013 im österreichischen Schwechat (4. bis 13. Oktober 2013) findet der Teamwettbewerb wieder statt.