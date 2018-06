Frechen (SID) - Bei den Damen kommt es zu einem Zwillings-Duell, bei den Männern machen Leichtathleten, Radfahrer und Tischtennisspieler den Sieger unter sich aus und bei den Teams sind die Basketballerinnen klarer Favorit: 37 Tage nach dem Ende der Paralympics von London hat der Deutsche Behindertensportverband (DBS) die vorläufig Nominierten bei der Wahl zum Sportler des Jahres bekannt gegeben. Aus den je sieben Konkurrenten in den drei Kategorien werden vom 19. bis zum 29. Oktober je drei Finalisten ausgewählt, die Sieger werden dann am 24. November in Köln geehrt.

Interessant wird die Wahl bei den Sportlerinnen, wo die Zwillinge Carmen und Ramona Brussig (Schwerin) nach ihrem Doppel-Gold im Judo innerhalb weniger Minuten beide nominiert sind. Ihre Rivalinnen sind die Doppel-Goldgewinner Hannelore Brenner (Petersau/Reiten), Andrea Eskau (Magdeburg/Radsport) und Birgit Kober (Leverkusen/Leichtathletik) sowie die Schwimmerinnen Kirsten Bruhn (Neumünster) und Daniela Schulte (Berlin) nach je einmal Gold.

Auch bei den Männern stehen sieben mit Gold dekorierte Sportler in der Vorauswahl: Heinrich Popow (Leverkusen/100 m), Markus Rehm (Leverkusen/Weitsprung), Sebastian Dietz (Ahle/Diskus), Tobias Graf (Freiburg), Michael Teuber (München/beide Zeitfahren) sowie die Tischtennisspieler Holger Nikelis (Köln) und Jochen Wollmert (Solingen). Wollmert war bereits mit einem Fair-Play-Preis ausgezeichnet worden, weil er im Halfbinale und im Endspiel in entscheidenden Phasen Entscheidungen des Schiedsrichters korrigiert und die ihm zugesprochenen Punkte seinen Gegnern überlassen hatte.

Bei den Teams gelten die Rollstuhl-Basketballerinnen als Favoriten. Sie sind als einzige deutsche Sportler vom Internationalen Paralympischen Komitee (IPC) bei der Wahl zum Weltbehindertensportler des Monats nominiert. Mit ihnen konkurrieren die 4x100-m-Staffel der Männer, die Ruderer, Reiterinnen, Segler, Sitzvolleyballer und die Tischtennis-Mannschaft.

Die Vorwahl findet im Internet unter fünf verschiedenen Adressen (www.dbs-sportlerwahl.de, www.zdf.de, www.sportschau.de, www.kicker.de, und www.sport1.de). Ab dem 12. November werden die jeweils ersten drei im ZDF-Morgenmagazin mit "Wahlspots" vorgestellt und können stehen unter denselben Adressen erneut zur Auswahl.