Den Haag (dpa) - Vor dem UN-Tribunal zum früheren Jugoslawien in Den Haag beginnt heute der letzte Kriegsverbrecherprozess. Der frühere bosnische Serbenführer Radovan Karadzic wird seine Verteidigung beginnen.

Der 67-jährige will unter anderem seine Unschuld für den Völkermord von Srebrenica 1995 beweisen. Bei dem schlimmsten Massaker in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg waren in der damaligen UN-Schutzzone bis zu 8 000 muslimische Männer und Jungen ermordet worden. Karadzic, der sich selbst verteidigt, will 300 Zeugen aufrufen. Er war nach 13 Jahren Flucht 2008 in Belgrad festgenommen worden.

Auch Goran Hadzic, der ehemalige Präsident der mit militärischer Unterstützung aus Belgrad geschaffenen «Republik Serbische Krajina» in Kroatien, muss sich für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit von 1991 bis 1993 verantworten. Er war 2011 in Serbien festgenommen worden, als letzter Gesuchter des Tribunals.

Seit seiner Gründung vor fast 20 Jahren hat das UN-Gericht 161 Mal Anklage erhoben.