Hyderabad (AFP) Auf der UN-Konferenz zum Schutz der Biodiversität in Hyderabad hat Indien mehr Geld zum Erhalt der Artenvielfalt gefordert. "Wir müssen zusammenarbeiten und handeln, bevor uns eine Katastrophe ereilt", sagte Indiens Premier Manmohan Singh am Dienstag vor Vertretern der UN-Mitgliedstaaten in der südindischen Stadt. Er kündigte an, dass Indien 50 Millionen Dollar (rund 39 Millionen Euro) zusätzlich zum Schutz der Biodiversität zur Verfügung stellen werde, und drängte auch andere Staaten, mehr Geld zu geben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.