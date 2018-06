San Francisco (AFP) Apple stellt am 23. Oktober offenbar die Miniversion seines Tablet-Computers iPad vor. Der US-Technologiekonzern verschickte am Dienstag Einladungen für eine Veranstaltung an diesem Datum im kalifornischen San José. "Wir haben Euch etwas mehr zu zeigen", heißt es in der gewohnt geheimniskrämerischen Einladung Apples. Die Branche erwartet aber mit Spannung die Vorstellung einen Mini-iPads.

