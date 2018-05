Washington (AFP) Die US-Regierung hat die Erweiterung der Reisefreiheit für die Kubaner begrüßt. Die Ankündigung aus Havanna entspreche der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, in denen die Freiheit zum Verlassen eines Landes und zur Rückkehr garantiert sei, sagte Außenamtssprecherin Victoria Nuland am Dienstag in einer ersten Reaktion. Washington werde die Umsetzung und die Folgewirkungen der Neuregelung im Auge behalten.

