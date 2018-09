FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat am Dienstag spürbar zugelegt und ist über die Marke von 1,30 US-Dollar gestiegen. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,3030 Dollar und damit fast einen Cent mehr als im asiatischen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs gegen Mittag auf 1,3046 (Montag: 1,2971) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7665 (0,7710) Euro.

Marktbeobachter erklärten die Kursgewinne mit Zuversicht in der Euro-Schuldenkrise. "In Griechenland dürfte nichts mehr anbrennen", sagte Marc Burgheim, Leiter des Devisenhandels bei der BayernLB. Er verwies auf Aussagen von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble vom Wochenende, der eine Staatspleite Athens faktisch ausgeschlossen hatte. "Griechenland wird mehr Zeit gegeben, das ist so gut wie sicher", sagte Burgheim. Die offizielle Position der Bundesregierung lautet zwar, dass vor neuem Geldfluss nach Athen erst der Prüfbericht der Troika abgewartet werden müsse. Viele Experten gehen aber davon aus, der Bericht der Fachleute aus EZB, EU und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) stelle eine Formalie dar.

"Auch in das große Thema Spanien kommt immer mehr Bewegung", sagte Experte Burgheim. Laut Medienberichten steuert die viertgrößte Euro-Wirtschaft auf einen Hilfsantrag beim Rettungsfonds ESM zu. Demnach erwägt das krisengeschwächte Land, eine vorsorgliche Kreditlinie (ECCL) des ESM zu beantragen. Obwohl es sich dabei nicht um ein sogenanntes "Vollprogramm" handelt, könnte die EZB im Gegenzug ihr neues Anleihekaufprogramm OMT aktivieren. Dies dürfte die Renditen für spanische Schuldtitel und somit die Refinanzierungskosten des Landes drücken.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,80970 (0,80745) britische Pfund <GBPVS.FX1>, 102,94 (102,10) japanische Yen <JPYVS.FX1> und 1,2091 (1,2091) Schweizer Franken <CHFVS.FX1> fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1.746,50 (1.736,00) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 42.290,00 (42.610,00) Euro.