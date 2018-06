Cavalese (SID) - Der Präsident des internationalen Skiverbandes FIS, Gian Franco Kasper, hat die Organisatoren der nordischen Ski-WM 2013 im italienischen Val di Fiemme in den höchsten Tönen gelobt. "Es ist erstaunlich, was hier in den letzten Jahren passiert ist. Die Weltmeisterschaften 2013 dürften zu einem Höhepunkt für den internationalen Skiverband und den Skisport werden", sagte Kasper bei einer Pressekonferenz in Cavalese.

Am Montag hatten FIS-Mitarbeiter bei einer Schlussinspektion die Anlagen im Fleimstal in Norditalien noch einmal genau unter die Lupe genommen und etwa vier Monate vor den Wettkämpfen (20. Februar bis 3. März 2013) keine größeren Mängel festgestellt. "Es wurde hervorragende Arbeit geleistet. Was jetzt noch fehlt, ist der Schnee. Dafür geben wir den Organisatoren noch drei Monate", sagte der Funktionär aus der Schweiz: "Es gibt zwar immer Dinge, die noch verbessert werden können, aber das sind nur Kleinigkeiten."

Nach 1991 und 2003 ist Val di Fiemme bereits zum dritten Mal Ausrichter einer Nordischen Ski-WM.