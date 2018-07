Sydney (AFP) Der Leadsänger der australischen Rockgruppe The Vines hat sich am Mittwoch vor Gericht verantworten müssen, weil er seine Mutter angegriffen haben soll. Unter anderem habe Craig Nicholls seiner Mutter zwei Steakmesser vor die Kehle gehalten und gedroht "Ich könnte Dich abstechen", berichtete die Nachrichtenagentur AAP unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Vor dem Gericht in Sydney soll nun unter anderem verhandelt werden, ob Nicholls jeder Kontakt zu seinen Eltern verboten wird.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.