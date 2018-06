New York (dpa) - Nach ihren jüngsten Kursgewinnen haben die US-amerikanischen Aktienmärkte am Mittwoch überwiegend mit knappen Gewinnen geschlossen. Guten Daten vom Immobilienmarkt standen schwache Unternehmenszahlen aus dem Technologiesektor gegenüber. So hoben sich positive wie negative Kurstreiber über den Handelstag hinweg gegenseitig auf. Nach zuletzt drei Tagen mit positiven Vorzeichen schloss der Leitindex Dow Jones hauchdünn im Plus. Er ging 0,04 Prozent höher bei 13 557 Punkten aus dem Handel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.