Rostock (AFP) Die tagelang vermisste 17-jährige Rebecca aus Rostock ist entführt und sexuell missbraucht worden. Sie sei in den vergangenen Tagen von einem Gewalttäter in seiner Wohnung festgehalten worden und mehrfach sexuell missbraucht worden, sagte der Rostocker Polizeipräsident Thomas Laum am Mittwoch. Am Dienstag sei ihr die Flucht gelungen. Die Polizei nahm einen 28-jährigen Rostocker als mutmaßlichen Täter fest.

