Berlin (AFP) Trotz des Widerstandes in den Ländern treibt die schwarz-gelbe Regierungskoalition die Umsetzung des umstrittenen Steuerabkommens mit der Schweiz voran. Der Finanzausschuss des Bundestages billigte am Mittwoch mit den Stimmen von Union und FDP das sogenannte Umsetzungsgesetz zu dem Abkommen, wie die CDU/CSU-Fraktion mitteilte. Den Angaben zufolge soll der Bundestag das Steuerabkommen Ende nächster Woche in zweiter und dritter Lesung beschließen.

