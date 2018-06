Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat gesetzliche Regelungen auf den Weg gebracht, um Energiekonzernen bei Versorgungsengpässen im Winter das Abschalten auch unrentabler Kraftwerke zu verbieten. Entsprechende Regelungen zur "Gewährleistung der Versorgungssicherheit in Deutschland" beriet am Mittwoch das Bundeskabinett, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte. "Die Versorgungssicherheit in Deutschland hat absolute Priorität", erklärte Wirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP).

