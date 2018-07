Paris (AFP) Europäische Forscher haben in dem unserem Sonnensystem an nächsten gelegenen Sternensystem offenbar einen neuen Planeten entdeckt. Der Planet habe in etwa die Größe der Erde und kreise um den Stern Alpha Centauri B, heißt es in einer am Mittwoch in der britischen Fachzeitschrift "Nature" veröffentlichten Studie. Identifiziert wurde der Exoplanet, wie Planeten außerhalb des Sonnensystems genannt werden, von einer Forschergruppe der Genfer Sternwarte unter Leitung von Xavier Dumusque.

