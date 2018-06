Berlin (AFP) Die Nachfrage nach Tabletcomputern boomt in Deutschland. In diesem Jahr werden hierzulande voraussichtlich 3,2 Millionen flache Computerscheiben verkauft, gut eine Million mehr als im Vorjahr, wie der Branchenverband Bitkom am Mittwoch unter Berufung auf Prognosen des Marktforschers EITO mitteilte. Das sei binnen eines Jahres ein Anstieg um 52 Prozent.

