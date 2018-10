Hamburg/Kiel (AFP) Der Vorstandschef der einst finanziell schwer angeschlagenen HSH Nordbank gibt sein Amt inmitten der schwierigen Sanierungssphase seines Instituts auf. Paul Lerbinger sei mit Aufsichtsratschef Hilmar Kopper übereingekommen, seine Tätigkeit Ende Oktober zu beenden, teilte die HSH Nordbank am Mittwoch in Hamburg mit. Angaben zu den Gründen machte das Unternehmen nicht. "Das Ausscheiden von Dr. Lerbinger in dieser für die Bank schwierigen Phase ihrer Umstrukturierung ist bedauerlich", erklärte Kopper.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.