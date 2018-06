Berlin (AFP) Die meisten Rentner in Deutschland sind trotz teilweise niedriger gesetzlicher Altersbezüge laut einem Regierungsbericht "überwiegend gut versorgt". Wie die "Süddeutsche Zeitung" am Mittwoch aus dem fünften Alterssicherungsbericht der Bundesregierung meldete, verfügen Ehepaare und Alleinstehende ab 65 Jahren im Schnitt über ein Haushaltseinkommen von 1818 Euro netto im Monat. Allerdings haben alleinstehende Frauen in dieser Altersgruppe mit durchschnittlich 1292 Euro eher weniger Geld zum Ausgeben. Bei männlichen Singles sind es 1560 Euro, bei Ehepaaren sogar 2433 Euro.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.