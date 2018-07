Ingolstadt (SID) - Eishockey-Bundesligist ERC Ingolstadt hat den nächsten NHL-Star in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) gelockt: Nationalspieler Alexander Sulzer wechselt für die Dauer des Lockouts in der nordamerikanischen Profiliga zu den Panthern. Der 28-Jährige soll bereits am Donnerstag sein erstes Training mit der Mannschaft absolvieren.

"Wenn du die Chance hast, einen deutschen Spieler für die Zeit des Lockouts zu kriegen, musst du zuschlagen. Er passt in unser Konzept, verstärkt die Mannschaft, und für die Fans und unsere Kinder in den Jugendmannschaften ist es etwas Besonderes, wenn ein Spieler aus der NHL unser Trikot trägt", sagte Sportdirektor Jim Boni.

Der Verteidiger der Buffalo Sabres, der bislang auf 89 Spiele in der besten Liga der Welt kommt, war auch mit der Düsseldorfer EG in Kontakt gebracht worden, für die Sulzer bereits vor seinem Wechsel in die NHL bis 2007 gespielt hatte.