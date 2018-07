Brüssel (AFP) Die Troika der internationalen Gläubiger Griechenlands hat ihre Mission in Athen beendet und will in den kommenden Tagen eine Einigung über die Zahlung weiterer Hilfen erzielen. Die Verhandlungspartner von EU und Internationalem Währungsfonds seien sich in den Kernfragen mit Athen einig, teilte die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mit. Die Verhandlungen würden nun fortgesetzt, um "in den kommenden Tagen" eine Einigung zu erzielen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.