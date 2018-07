Berlin (dpa) - Die Deutsche Polizeigewerkschaft hält die NSU-Untersuchungsausschüsse in den Landtagen für überflüssig und fordert deren Auflösung. Es könne nicht jedes Land sein eigenes Süppchen kochen, sagte Gewerkschaftschef Rainer Wendt der Nachrichtenagentur dpa. Der Ausschuss im Bundestag reiche aus, Ländervertreter sollten an dessen Beratungen teilnehmen und die Aktenbestände dort zusammenführen. Die Landtagsausschüsse seien meist Ausdruck politischer Eitelkeiten von Landespolitikern, so Wendt.

