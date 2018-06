Chicago (SID) - Die nordamerikanische Football-Profiliga NFL hat für 2013 ein weiteres Ligaspiel in London angesetzt. Im Rahmen der "International Series" treffen am 29. September die Minnesota Vikings und die Pittsburgh Steelers im Londoner Wembleystadion aufeinander. Bereits zuvor war für den 27. Oktober 2013 die Begegnung der San Francisco 49ers und der Jacksonville Jaguars in London angesetzt worden. Damit finden zum ersten Mal zwei Saisonspiele in der britischen Metropole statt.

"Seitdem wir vor fünf Jahren die ersten Partien in London ausgetragen haben, waren die Reaktionen der Fans sehr eindeutig: Sie wollten mehr Spiele sehen", sagte NFL-Chef Roger Goodell in Chicago. Bereits seit dem Jahr 2007 findet regelmäßig ein Spiel pro Saison in der britischen Metropole statt. In der aktuellen Spielzeit treten die New England Patriots und die St. Louis Rams am 28. Oktober in London an.