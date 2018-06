Paris (AFP) Die neue öffentliche Investitionsbank in Frankreich soll ab Anfang nächsten Jahres kleinen und mittleren Unternehmen mit Krediten und Kapital in einem Volumen von 42 Milliarden Euro unter die Arme greifen. Das Kabinett der sozialistischen Regierung befasste sich am Mittwoch in Paris mit einer entsprechenden Gesetzesvorlage.

