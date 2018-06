Paris (AFP) Aus Protest gegen die rigiden Sparpläne der Fluggesellschaft Air France hat die französische Gewerkschaft CGT just zum Beginn der Herbstferien ab dem 26. Oktober alle Angestellten der Airline zum Streik aufgerufen. "Wir schlagen Alarm", erklärte CGT-Vertreter David Ricatte am Dienstagabend. Der Sparplan werde nicht die erhofften Ergebnisse bringen, die Angestellten würden als die "einzigen Verantwortlichen der Schwierigkeiten der Fluggesellschaft" angesehen. In Frankreich beginnen Ende Oktober zweiwöchige Herbstferien an den Schulen.

