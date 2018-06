Köln (SID) - Bundestrainerin Silvia Neid muss in den beiden Testspielen der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft in den USA auf Celia Okoyino da Mbabi verzichten. Die Stürmerin vom SC Bad Neuenahr zog sich am Mittwoch beim Training in Chicago einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu und fällt voraussichtlich für zwei Wochen aus. Auch Verena Faißt (Außenbanddehnung) und Lena Lotzen (Muskelverhärtung) sind angeschlagen.

"Das ist natürlich sehr schade, denn Celia ist eine wichtige Spielerin für uns. Aber mit dieser Situation müssen wir umgehen. So etwas kann immer passieren und deswegen ist ein breiter Kader so wichtig", sagte Neid.

Die DFB-Auswahl bestreitet am Sonntag (1:06 Uhr/MEZ/ZDF) in Chicago und am Mittwoch (1.30 Uhr/MEZ) in Hartford zwei Länderspiele gegen Olympiasieger USA.