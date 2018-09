München (SID) - Kevin-Prince Boateng hat Meldungen aus Italien zurückgewiesen, wonach er im Winter zum deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München wechseln wird. "Die Spekulationen kommen nicht von mir. Natürlich habe ich das auch mitbekommen. Deswegen kann ich jetzt klar sagen: Ich bin beim AC glücklich und sitze zurzeit nicht auf gepackten Koffern. Zudem habe ich Milan viel zu verdanken und beschäftige mich nicht mit Bayern oder anderen Klubs", sagte der Mittelfeldspieler des AC Mailand der Sport Bild.

Boateng besitzt in Mailand noch einen Vertrag bis 2014. Zuletzt war in den italienischen Medien über einen möglichen Wechsel zum FC Bayern spekuliert worden. In München spielt sein Bruder Jerome.