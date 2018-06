London (AFP) Ein 26-jähriger Brite muss sich wegen der mutmaßlichen Verschleppung zweier westlicher Journalisten in Syrien vor der Justiz verantworten. Dem Mann werde vorgeworfen, "auf illegale und schädliche Weise" einen britischen und einen niederländischen Fotografen entführt und festgehalten zu haben, teilte Scotland Yard am Dienstag mit. Er soll die Männer "gemeinsam mit anderen" entführt haben. Der Brite soll demnach am Mittwoch vor einem Londoner Gericht erscheinen.

