Hyderabad (AFP) In den vergangenen hundert Jahren ist nach Angaben der UNO die Hälfte der weltweiten Feuchtgebiete zerstört worden. Der Leiter des UN-Umweltprogramms UNEP, Achim Steiner, sprach am Dienstag im indischen Hyderabad von einer "alarmierenden Zahl". Feuchtbiotope dienten den Menschen nicht nur als Quelle von Trinkwasser sondern böten auch Schutz vor Unwettern. Um Platz für Häuser, Fabriken und Höfe zu schaffen, sei die Fläche in den vergangenen Jahren aber stetig gesunken, hieß es in dem anlässlich der UN-Konferenz zur Biodiversität vorgestellten Bericht.

