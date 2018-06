London (dpa) - Mit einer Aufnahme von der Stille in ihrem Kirchenraum sammelt eine Gemeinde in England Geld für eine Renovierung. Auf der CD ist die meiste Zeit nichts zu hören, nur ab und zu klingen der Verkehr von draußen oder Schritte aus der Ferne herein, berichtete die BBC. Die Gemeinde in der Grafschaft East Sussex hat für die Platte mit dem Titel «Sound of Silence» rund eine halbe Stunde lang den Ton in dem Gebäude aus dem 12. Jahrhundert aufgenommen. Man bekomme das, was draufsteht, sagte ein Gemeindevertreter. Die erste Ladung CDs sei bereits verkauft.

