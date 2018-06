Kiew (SID) - Schwergewichts-Weltmeister Witali Klitschko betrachtet die Zeit als Profiboxer als gute Vorbereitung auf seine politische Karriere in der Ukraine. "Viele der Dinge, die ich in meinem Sport anwenden muss, sind auch in der Politik sehr hilfreich: Das Arbeiten im Team, Zielstrebigkeit, Selbstvertrauen und die Fähigkeit, Ziele zu definieren und sie zu erreichen", sagte der Box-Champion bei einer Wahlkampfveranstaltung in Kiew.

Zudem erklärte Klitschko, dass ihm seine Erfahrung im Boxring auch in politischen Auseinandersetzungen weiterhelfe. "Auch wenn ich meine sportlichen Fähigkeiten bislang nie außerhalb des Ringes eingesetzt habe, bin ich dazu bereit, Lösungen für alle wichtigen Probleme durchzuboxen", sagte der 41-Jährige.

Der ältere Klitschko-Bruder tritt derzeit als Vorsitzender der UDAR-Partei (Ukrainian Democratic Alliance for Reform) bei den Parlamentswahlen in seinem Heimatland an und hat sich als Ziel das Erreichen der 15-Prozent-Marke gesetzt.