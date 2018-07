London (Großbritannien) (SID) - (SID) - Nach dem Verzicht seines Rivalen Richard Leman ist der Weg frei für Sebastian Coe an die Spitze der britischen Sportorganisation BOA. Der 56 Jahre alte Chef der Olympischen und Paralympischen Spiele in London hatte bereits im September seine Bereitschaft erklärt, bei der Wahl am 7. November Nachfolger von Colin Moynihan werden zu wollen.

Wie die BBC berichtete, erklärte Richard Leman, Chef des britischen Hockey-Verbandes, seinen Verzicht, weil sich immer deutlicher abzeichnete, dass er gegen Coe keine Chance haben würde. Aus diesen Gründen hatte auch Moynihan auf eine Wiederwahl verzichtet.

Der frühere Mittelstrecken-Weltrekordler Coe war nach Olympia bereits von Premierminister David Cameron gebeten worden, ein Konzept zu entwickeln, das den Langzeit-Effekt des britischen Olympiaerfolges von 2012 sichern soll.