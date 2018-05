Istanbul (AFP) Die in den vergangenen Jahren von wirtschaftspolitischen Erfolgen verwöhnte Regierung der Türkei hat einräumen müssen, dass ihr Haushalt für das laufende Jahr in die roten Zahlen gerutscht ist. Finanzminister Mehmet Simsek bezifferte das Defizit in den ersten neun Monaten auf 14,4 Milliarden Lira (6,1 Milliarden Euro), wie die türkische Presse am Mittwoch meldete. Bis zum Jahresende rechnet Simsek mit einer Unterdeckung von umgerechnet 14,2 Milliarden Euro.

